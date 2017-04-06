MLB》瓊斯、戴維斯開轟 金鶯再啄藍鳥 （影音）
2017/04/06 10:47
邦迪拿下開季首勝。（USA Today）
〔體育中心／綜合報導〕金鶯先發投手邦迪（Dylan Bundy）先發7局投出8K，雖然比藍鳥先發投手哈普（J.A. Happ）7局9K遜色，但隊友瓊斯（Adam Jones）與戴維斯（Chris Davis）在3、4兩局開轟打下3分，終場金鶯就以3：1擊敗藍鳥，取得開季2連勝。
24歲的邦迪去年10勝6敗，今天只是生涯第15次先發上陣，在3局上被3支連續安打串連失掉1分，但後來順利三振唐納森（Josh Donaldson），並讓包提斯塔（Jose Bautista）擊出滾地球出局。
總計被敲出4支安打、掉1分；哈普去年20勝4敗，對金鶯2戰全勝，美聯賽揚獎投票第6名，雖然今天被敲5安打，但瓊斯與戴維斯的全壘打都是從哈普手中敲出。
瓊斯敲出加入金鶯第10個球季以來第223支全壘打，追平退休球星帕梅洛（Rafael Palmeiro），暫居隊史第5名；戴維斯則在4局敲出轉戰金鶯後的第200轟，暫居隊史第8名。
瓊斯在3局開轟。（USA Today）
戴維斯在4局補上一發陽春砲。（美聯社）
影音：瓊斯、戴維斯敲出全壘打
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