NBA》真的好想拿大三元 魏少哨響前罰球藏不住野心（影音）
2017/04/06 11:13
〔記者林宗偉／綜合報導〕雷霆今作客灰熊主場以103：100帶走勝利，魏斯布魯克轟出45分、10助攻、9籃板，無緣締造單季第42次大三元的新聯盟紀錄，不過轉播捕捉到他哨響前罰球，仍想刷數據再抓籃板的潛意識動作。
這場比賽灰熊在哨響前不到1秒時由哈里森（Andrew Harrison）投進3分球將比數追到100：101，之後隨即犯規凍結時間在0.8秒，站上罰球線的魏斯布魯克順利投進第一球，只是他第2罰在出手後，竟然立刻趨前，似乎想抓籃板，想不到球仍空心進網。
這段畫面也被美媒《運動畫刊》注意到，並且截取影片在推特揶揄說道：「魏少真的很想要第10個藍板球來完成第42次大三元。」
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