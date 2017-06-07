NBA》連2戰大勝仍不滿！K湯：我們本來可拿140分
2017/06/07 08:03
湯普森提醒隊友必須降低失誤。（歐新社）
〔體育中心／綜合報導〕今年季後賽狀態絕佳的勇士大軍，前一場以132：112大破騎士，總冠軍賽拿下2-0的領先，然而比賽內容似乎仍讓當家射手湯普森（Klay Thompson）不滿，表示上一場球隊本來是有機會拿下140分的。
湯普森說：「若將失誤壓至10-15以內，我們本來可以拿到140分的，但這就是籃球。」
前一場勇士的失誤表現確實不理想，團隊發生20次失誤，與首戰的4次失誤相差許多，不過他們依舊靠41.9％的三分命中率掩蓋缺點，終場仍以20分之差大勝騎士。
湯普森的言論意在提醒隊友減少失誤，他強調：「騎士會在開賽給我們強大的防守壓力，我們明天不能再發生20次失誤，如果我們再犯，他們肯定會懲罰我們。」
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