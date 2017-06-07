NBA》回主場力阻勇士聽牌 詹皇霸氣喊話

詹姆斯。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕騎士目前在總冠軍賽中以0：2暫時落後，接下來將回到主場，力阻對手聽牌，當家球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）也在訪問時喊話，認為隊上沒有人因此失志，也相信只要盡全力做好該做的事情，就有機會在主場搶下勝利。

對於騎士先吞下2敗，詹姆斯樂觀的表示，個人對於這樣的情形並不陌生，「即便以落後的狀況回到主場也沒關係，我也清楚該更專注於場上，並且把自己準備好。」詹皇也強調，沒有人喜歡居於落後的情況，但仍要保有信心，去年也是從落後到最後逆轉奪冠。

「就像我說的一樣，不管是輸還贏，你只要把自己的生理、心理準備好，並且在場上做到該做的事情，就不要感到害怕，即便最後輸了也不用覺得失望，因為你盡力了。」詹姆斯表示，回到主場後將會全力搶勝，不會輕易讓對手在自己家取得聽牌優勢。

騎士與勇士的第3戰將在台灣時間8日早上9點開打。