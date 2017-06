NBA》爭議判決多 著名評論員：今晚是NBA羞辱之夜

這場比賽有許多爭議判決,包含D.格林的技術犯規等等,成為焦點。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕NBA總冠軍戰第4戰出現許多爭議判決,讓勇士球員、教練都感到疑惑,著名體育評論員西蒙斯(Bill Simmons)甚至在推特上嗆,今晚對NBA來說是羞辱的夜晚。

這場比賽有許多爭議判決,包含厄文運球失誤讓球滾到後場,他撿回後跑到前場繼續進攻,明顯是違例,但裁判並沒有吹判;D.格林(Draymond Green)在上半場與騎士尚波特(Iman Shumpert)發生肢體接觸後,被吹技術犯規,第三節又出現第二次,原本大家以為格林要被趕出場,裁判卻指上半場的技術犯規是吹在總教練柯爾(Steve Kerr)。

西蒙斯在推特上直言,這場比賽的裁判相當可惡,「今晚對NBA來說是羞辱之夜。」他也質疑聯盟此戰為何不派最好的裁判來執法,「我無法理解。」

This ref crew is an absolute abomination. It's a humiliating night for the NBA.