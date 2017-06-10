NBA》爭議判決多 著名評論員：今晚是NBA羞辱之夜
2017/06/10 16:38
這場比賽有許多爭議判決，包含D.格林的技術犯規等等，成為焦點。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕NBA總冠軍戰第4戰出現許多爭議判決，讓勇士球員、教練都感到疑惑，著名體育評論員西蒙斯（Bill Simmons）甚至在推特上嗆，今晚對NBA來說是羞辱的夜晚。
這場比賽有許多爭議判決，包含厄文運球失誤讓球滾到後場，他撿回後跑到前場繼續進攻，明顯是違例，但裁判並沒有吹判；D.格林（Draymond Green）在上半場與騎士尚波特（Iman Shumpert）發生肢體接觸後，被吹技術犯規，第三節又出現第二次，原本大家以為格林要被趕出場，裁判卻指上半場的技術犯規是吹在總教練柯爾（Steve Kerr）。
西蒙斯在推特上直言，這場比賽的裁判相當可惡，「今晚對NBA來說是羞辱之夜。」他也質疑聯盟此戰為何不派最好的裁判來執法，「我無法理解。」
This ref crew is an absolute abomination. It's a humiliating night for the NBA.— Bill Simmons （@BillSimmons） 2017年6月10日
勇士總教練柯爾。（USA Today Sports）
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