中職》林智勝回一軍第2天 中職最快250轟出爐

林智勝。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者郭羿婕／新北報導〕重返一軍第2天，中信兄弟「大師兄」林智勝的長程砲管發威了，第2局擊出帶有3分打點的全壘打，生涯250轟出爐，也是中職史上最快達成250轟的選手。

林智勝昨天回到一軍就先發出賽，今天繼續擔任先發四棒、三壘手，在2局下2出局、二三壘有人時，從悍將先發投手陳明軒手中，一棒把球轟向左外野，助隊領先擴大為6：0。

林智勝也是繼退役球星張泰山289轟後，中職第2位達成250轟的選手，球團早已準備花束，當場就由隊友張正偉獻花慶祝。