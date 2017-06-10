中職》林智勝回一軍第2天 中職最快250轟出爐
2017/06/10 18:08
林智勝。（資料照，記者羅沛德攝）
〔記者郭羿婕／新北報導〕重返一軍第2天，中信兄弟「大師兄」林智勝的長程砲管發威了，第2局擊出帶有3分打點的全壘打，生涯250轟出爐，也是中職史上最快達成250轟的選手。
林智勝昨天回到一軍就先發出賽，今天繼續擔任先發四棒、三壘手，在2局下2出局、二三壘有人時，從悍將先發投手陳明軒手中，一棒把球轟向左外野，助隊領先擴大為6：0。
林智勝也是繼退役球星張泰山289轟後，中職第2位達成250轟的選手，球團早已準備花束，當場就由隊友張正偉獻花慶祝。
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