NBA》執教前3季奪2冠 柯爾史上第4人
2017/06/13 12:23
〔體育中心／綜合報導〕勇士以129：120擊敗騎士奪隊史第5冠，總教練柯爾（Steve Kerr）成為史上第4名執教前3季就奪至少2冠的教頭，另外3人是傑克森（Phil Jackson）、羅素（ Bill Russell）與庫達爾（John Kundla）。
柯爾在2014-15年例行賽帶領勇士打出67勝15敗，奪總冠軍；2015-16年例行賽打出73勝9敗，屈居亞軍；2016-17年例行賽則打出67勝15敗，再奪總冠軍。
柯爾。（法新社）
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