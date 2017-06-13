日職》明為阪神台灣日開球 郭李建夫無法督軍

郭李建夫明天受邀擔任阪神「台灣日」的開球嘉賓。（資料照，記者黃耀徵攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今天世大運培訓隊與巨人三軍進行交流賽三連戰，由於培訓隊總教練郭李建夫赴日，參加明、後天老東家阪神虎在甲子園球場所舉行的「台灣日」，對手為西武獅，並於明天擔任開球嘉賓，因此，這3戰都將缺席無法督軍。

培訓隊投手教練康明杉表示，目前陣中有26名培訓球員，到8月正式比賽將選出22名選手。今年世大運受兵役列管的中職球員包括打者蘇智傑，投手王玉譜、林子崴、陳明軒，捕手張閔勛，康明杉說，如果這5人沒受傷，基本上都希望他們能打。

打完這3戰，培訓隊教練林宗毅說，6月21日全隊將移訓美國北卡羅萊納州，與美國NCAA明星隊進行5場的對抗賽，預計7月2日返台。

除了郭李建夫缺陣，世大運培訓隊打擊教練克魯茲，目前因中職賽季正在進行中，也還沒向培訓隊報到，預計近期就會與中信兄弟球團告假，與培訓隊會合。