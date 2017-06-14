羽球》台灣男雙組合臉書爆料 遭中國羽超俱樂部欠薪3年

李勝木、蔡佳欣。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣羽球男雙組合李勝木、蔡佳欣曾在2013-2014年加入中國羽球超級聯賽粵羽俱樂部，不過今天李勝木卻在臉書上透露，兩人遭粵羽俱樂部欠薪，拖了3年還沒拿到剩餘的薪水。

李勝木與蔡佳欣兩人曾在2013-2014年時赴中國打球，並加入粵羽俱樂部，但今天他在臉書上指出，遭到俱樂部欠薪，球季結束後他們也曾連絡俱樂部負責人付訊及董事長高軍，但仍未有下文。

事後，負責人曾向他們承諾會在2017年6月1日支付剩餘款項，但至今仍未收到。而粵羽俱樂部不僅沒有支付「李蔡」兩人的薪水，連中國羽球明星林丹也遭該俱樂欠薪，看到林丹挺身發言後，他們也決定發聲捍衛自己的權利。

李勝木、蔡佳欣為台灣知名的羽球男雙搭檔，兩人多次在國際賽中代表台灣出賽，並繳出不俗的成績。

李勝木臉書。（取自臉書）