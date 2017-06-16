瓊斯盃》台灣藍、白二隊 準備迎接前NBA球員與8外隊挑戰
2017/06/16 15:49
台灣隊蘇翊傑。（資料照，記者陳志曲攝）
〔記者林岳甫／綜合報導〕第39屆威廉瓊斯盃籃球男子國際邀請賽，在7月15日於台北和平籃球館點燃戰火，本屆除台灣藍、白兩隊，還有8支外隊前來參戰。
參賽隊伍為台灣藍（亞洲盃培訓隊）、台灣白（世大運培訓隊）、伊朗、伊拉克、立陶宛、印度、加拿大、日本、南韓及菲律賓。
目前各隊球員名單仍在確認中，不過，加拿大隊將會有位NBA等級的球員在陣中，他是2012年首輪第16順位被火箭向中的懷特（Royce White）。他原本有機會與林書豪在火箭隊成為隊友，卻因為「飛行恐懼症」、「廣泛性焦慮症」導致被下放發展聯盟，生涯僅代表國王在NBA打了3場賽事。
懷特去年轉戰加拿大籃球聯盟並加入倫敦閃電隊，他還幫助球隊奪冠，也拿下年度MVP，如今將代表球隊來台灣參加瓊斯盃，屆時將成為各隊不得不防的對象。
女子組賽事在7月5日至9日於彰化體育館開打，此次台灣同樣有台灣藍、白二隊，搭配日本世大運培訓隊、南韓WKBL本季第三的KB STARS及印度、紐西蘭國家隊。
台灣隊總教練周俊三。（資料照，記者陳志曲攝）
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