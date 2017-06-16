羽球》表演賽雙打對手太認真 李龍大搞笑回應
2017/06/16 19:36
李龍大退出國家隊後，身手依舊。（記者卓佳萍攝）
〔記者卓佳萍／台北報導〕南韓雙打球星李龍大今天在北市大同高中羽球場舉辦粉絲見面會，除了送上羽球教學，他跟台灣好手蔡佳欣搭配雙打，組成台韓配，面對大同高中男雙選手，兩人一度落後，李龍大自己喊「暫停」，回應對手，「不要太認真哦，不然我也要來真的。」
李龍大退出國家隊將近一年，仍保持體態與球技，他透露，自己跟著南韓的YONEX隊一起訓練，他也在考慮回到國際賽場，為國家隊出賽，但跟協會方面還有問題要溝通、解決。
今天面對即將升高一的男雙組合，李龍大／蔡佳欣連送兩分，被高中生賞了殺球，李龍大突然喊了暫停，示意翻譯到場中，詢問對手一定要這麼認真嗎？惹來場中一片笑聲，李龍大教學時與表演賽都展現幽默個性，逗笑看台上的球迷，流露親切一面。
李龍大與蔡佳欣搭配雙打表演賽。（記者卓佳萍攝）
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