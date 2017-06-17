MLB》比賽途中心臟不適 老虎老將進傷兵名單
2017/06/17 20:30
V.馬丁尼茲。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕老虎老將V.馬丁尼茲（Victor Martinez）傳出心律不整，球團暫時將他放入10天傷兵名單，目前人還在醫院，醫生也正在找出原因。
今年38歲的馬丁尼茲在今天與光芒比賽中，突然感到暈眩並直冒冷汗，而且有脫水的情況，這也是他首次出現這種症狀，球團馬上將他送醫，並由捕手希克斯（John Hicks）接替指定打擊。
「這情況有點嚇人，或許這在他的年紀不鮮見，不過我們仍要持續觀察他的情況。」老虎總教練阿斯瑪斯（Brad Ausmus）表示，「這是一項未知的因素，相較起來更令人擔憂。」
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