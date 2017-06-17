日職》「最棒的心情！」陽岱鋼開轟新招賣萌（影音）
2017/06/17 21:26
陽岱鋼（右）開轟後和隊友坂本勇人擊掌。（取自巨人官網）
〔體育中心／綜合報導〕「巨人陽」陽岱鋼在第8局2出局一壘有人，第5打席敲出轉隊首轟2分砲，賽後他直言「心情超好！」他也特別提到和坂本勇人的擊掌「真的很高興」。
換了件戰袍，陽岱鋼今年賽後首度接受英雄訪問，除了用招牌口號「HAPPYです」一表心情，談到15日頭部觸身球，陽岱鋼說，只能面對。話鋒一轉，陽岱鋼表示，從FA到轉隊，因為受到傷勢的關係，「給同隊的隊友、教練陣容添了麻煩，以後為了球隊會做出更多貢獻。」
陽岱鋼在開轟後，休息室氣氛熱烈，他與隊友坂本勇人的可愛互動，也被眼尖球迷注意到，對此，陽岱鋼表示，「和勇人的擊掌真的很高興」。
陽岱鋼と坂本勇人のポーズ！！！！！#giants#陽岱鋼#坂本勇人 pic.twitter.com/hVHNtWnyOy— ザッキー@⊿G党→7/26京セラD （@Giantsfan_kenta） June 17, 2017
相關新聞
- 日職》陽岱鋼2分砲助陣 田口麗斗10K完封羅德
- 日職》一甩頭部觸身球陰霾 陽岱鋼敲轉隊首轟（影音）
- 日職》休1天再上 陽岱鋼首打席二壘打開張（影音）
- 日職》無緣當殷仔隊友 馬林魚30歲右投轉戰西武
- 日職》正式轉中繼調整 宋家豪等待731前的換約機會
推薦新聞
-
羽球》「小戴障礙」遭破解 不影響球后寶座2017/06/17 21:46
-
日職》「最棒的心情！」陽岱鋼開轟新招賣萌（影音）2017/06/17 21:26
-
日本公開賽》德國對手來陰的 鄭怡靜痛失四強門票超不爽2017/06/17 20:47
-
日職》休1天再上 陽岱鋼首打席二壘打開張（影音）2017/06/17 18:30
-
中職》爭取一級賽事主辦權 吳志揚、馮勝賢赴歐拜會WBSC2017/06/17 17:40