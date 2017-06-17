日職》「最棒的心情！」陽岱鋼開轟新招賣萌（影音）

陽岱鋼（右）開轟後和隊友坂本勇人擊掌。（取自巨人官網）

〔體育中心／綜合報導〕「巨人陽」陽岱鋼在第8局2出局一壘有人，第5打席敲出轉隊首轟2分砲，賽後他直言「心情超好！」他也特別提到和坂本勇人的擊掌「真的很高興」。

換了件戰袍，陽岱鋼今年賽後首度接受英雄訪問，除了用招牌口號「HAPPYです」一表心情，談到15日頭部觸身球，陽岱鋼說，只能面對。話鋒一轉，陽岱鋼表示，從FA到轉隊，因為受到傷勢的關係，「給同隊的隊友、教練陣容添了麻煩，以後為了球隊會做出更多貢獻。」

陽岱鋼在開轟後，休息室氣氛熱烈，他與隊友坂本勇人的可愛互動，也被眼尖球迷注意到，對此，陽岱鋼表示，「和勇人的擊掌真的很高興」。