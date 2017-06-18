日職》短打點不好 小白球直擊捕手「要害」（影音）

No, really. Never catch. pic.twitter.com/jzB0l7OA2K — Daniel Brim （@DanielBrim） 2017年6月17日

〔體育中心／綜合報導〕打者短打不成，小白球還K中捕手「要害」！

阪神虎昨天對樂天的比賽中，虎軍第7局無人出局攻占一壘，下棒梅野隆打擊時擺出短棒，卻不慎失敗，球直接擊中樂天捕手嶋基宏的「要害」，讓他當場痛倒在地。

這場比賽雙方前7局戰成2：2，但第8局樂天一輪猛攻，包含洋砲佩古洛（Carlos Peguero）的滿貫砲在內，一舉打下6分，阪神最後以2：8輸球。

嶋基宏。（記者徐正揚攝）