高球》Meijer LPGA菁英賽 加拿大女將韓德森奪冠
2017/06/19 12:08
19歲的加拿大女將韓德森贏得冠軍。（美聯社）
〔記者趙新天／綜合報導〕19歲的加拿大女將韓德森，今天在Meijer LPGA菁英賽，以4回合總計263桿贏得冠軍。
韓德森今天在最後1回合打出66桿，3個博蒂、無柏忌，逆轉奪下生涯第4座LPGA冠軍盃。最後1回合她在最後7洞全數打Par，仍以兩桿之差擊敗美國的魏聖美和湯普森。
賽後韓德森說：「我非常興奮，今天我打得很穩定，第16洞那記推桿很重要，尤其現在回想，它的重要程度遠超過我的想像。能在這麼大的壓力之下推進那些推桿，感覺很酷。」這回合她的12次開球打上11個球道，而且正常攻上16個果嶺，平平穩穩邁向冠軍。
她也表示，今天出發前她的父親耳提面命了一下，還說：「為我拿下冠軍吧！」果然韓德森在比賽封后，送出最棒的父親節禮物。
這回合場地狀況還是不理想，標準桿同樣調整為69桿。湯普森打了4個博蒂、4個柏忌的69桿，未能保住領先優勢，以總計265桿並列第2，這是她連續兩週獲得亞軍。
魏聖美前8洞賺進4隻小鳥，但最後10洞全數打Par，65桿完賽，也是兩桿之差並列第2。
台灣女將徐薇淩今天打下1個博蒂和1個柏忌，平盤69桿完賽。李旻則是2個博蒂、3個柏忌的70桿繳卡，兩人都是276桿並列50名。
19歲的加拿大女將韓德森贏得冠軍。（美聯社）
19歲的加拿大女將韓德森贏得冠軍。（美聯社）
徐薇淩。（資料照，記者趙新天攝）
李旻。（資料照，記者趙新天攝）
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