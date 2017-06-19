中職》新人測試會 王光熙兒子王偉傑參加測試
2017/06/19 12:55
王光熙兒子王偉傑參加中職新人測試會。（記者徐正揚攝）
〔記者徐正揚／新北報導〕前時報鷹球員王光熙的兒子王偉傑今天參加中職新人測試會，雖是上午完成20組中唯一3次打擊都被三振的打者，差3公分滿200公分的身材仍引人矚目，他卻苦笑說「希望不要再長高了！」。
王偉傑對自己的力量很有自信，測試會3個打席分別面對廖樁儒、林耀駿、林皋立3位投手，都被三振，他表示，春季聯賽結束後，球隊處於休息狀態，多少影響球感。
王偉傑表示，因為爸爸是職棒球員，從小在光環下長大，與王威晨（王光輝兒子）都曾有過壓力，外人會用放大鏡看他們，現在覺得，做好自己就好。
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