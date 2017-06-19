NBA》期待狀元連線 佛爾茲先向西蒙斯喊話
2017/06/19 21:30
佛爾茲（右二）和西蒙斯（左二）下季有望組成狀元連線。（取自七六人官方臉書）
〔體育中心／綜合報導〕七六人昨天與塞爾提克交易選秀權，拿到今年的狀元籤，本屆準狀元郎佛爾茲（Markelle Fultz）受訪時表示，很期待能夠與去年狀元郎西蒙斯（Ben Simmons）並肩作戰。
佛爾茲昨天前往費城試訓不久後，七六人馬上就與綠衫軍互換選秀權，搶下佛爾茲勢在必行，準狀元郎昨天受訪時表示，很期待能夠和西蒙斯一起搭配，不管要他做什麼都行，打無球或是掩護都可以，就算坐板凳幫學長加油也可以，「我認為自己會是一個很棒隊友。」
佛爾茲也強調自己的加入能夠讓七六人隊的防守更上一層樓。七六人目前已經有2014年探花恩比德（Joel Embiid）、去年狀元郎西蒙斯、本屆新人王大熱門薩里奇（Dario Saric）以及卡文頓（Robert Covington）等年輕好手，如果再加上佛爾茲的話，七六人未來蛻變成強隊的日子，指日可待。
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