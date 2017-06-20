NBA》勇士3年奪2冠功臣 美媒爆：小AI可能離開尋6億大約

伊古達拉。（資料照，法新社）

〔記者林子翔／綜合報導〕勇士三年來奪得兩座總冠軍，33歲的小AI伊古達拉（Andre Iguodala）可說是球隊獲勝功臣之一，但根據美國媒體爆料，伊古達拉有可能成為自由球員後，尋找加入其他球隊的可能性，更認為他能拿到年薪2000萬美元的合約。

根據《Yahoo》記者Shams Charania指出，根據消息來源透露，伊古達拉認真在7月考慮其他球隊。除了勇士外，爵士、快艇、公牛、灰狼、老鷹等球隊都對他有興趣。

伊古達拉在2013年簽下4年4800萬元的合約，今夏將成自由球員。有人認為他在今年夏天能拿到平均年薪2000萬美元（約6.1億新台幣）的合約。

伊古達拉在前年總冠軍賽第4戰面對騎士，攻下22分，幫助勇士贏球扳平戰局，最後勇士奪冠，他在整個系列賽平軍攻下16.3分、4助攻與5.8籃板，而且看守「詹皇」詹姆斯有成，伊古達拉拿下該年總冠軍戰MVP；而伊古達拉在今年總冠軍賽第5戰再次跳出，替補出發砍下20分，成為奪冠的關鍵人物之一。

伊古達拉。（資料照，法新社）

伊古達拉。（資料照，法新社）