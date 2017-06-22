網球》喬帥獲伊斯坦堡外卡 首次參賽備戰溫網

喬帥將在伊斯坦堡開啟草地賽季。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕目前世界排名第4的前球王喬科維奇（Novak Djokovic）今天拿到了下週開打的伊斯坦堡草地賽外卡資格，成為目前賽事的頭號種子，同時也是首次在伊斯坦堡出賽。

喬帥表示：「這是我第一次在伊斯坦堡參賽，我聽說過很多關於這場賽事的正面消息，我很期待在這展開我的草地賽季，為溫網做好暖身。」

經過低潮的喬帥在與阿格西（Andre Agassi）合作後法網表現稍有恢復，但離去年的拿下跨年度大滿貫巔峰仍有距離，法網過後喬科維奇從坐了很久了老二位置掉到世界第4，與阿格西兩人將在溫網繼續合作。

法國「跳跳虎」蒙菲爾斯（Gael Monfils）、美國巨人伊斯納（John Isner）及兩屆衛冕冠軍羅培茲（Feliciano Lopez）等好手都將參賽，比賽將於26日開打。

阿格西。（路透社）

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