MLB》超車查普曼 釀酒人終結者改寫大聯盟歷史

釀酒人終結者克納貝爾。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人終結者克納貝爾（Corey Knebel），今對海盜隊奪下本季第12次救援成功，同時也以開季連續38場飆K打破查普曼（Aroldis Chapman）的紀錄，改寫大聯盟歷史。

25歲的克納貝爾是2013年選秀會首輪新秀，2015年轉戰釀酒人前兩季表現馬馬虎虎，本季終於熬出頭，不僅擔任球隊終結者，至今出賽38場，37.2局狂飆65K，防禦率僅0.96。

查普曼曾在2014年寫下開季連37場三振紀錄，如今被克納貝爾打破，他也將挑戰查普曼保持的跨季連49場三振紀錄。

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