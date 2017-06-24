NBA》選秀前交易大進補 湖人總管：明年爭取2位巨星

湖人在昨天選秀會挑中波爾。（資料照，USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕湖人本週與籃網交易，順利送走羅素（D'Angelo Russell）與俄羅斯中鋒馬茲戈夫（Timofey Mozgov），接著在選秀會挑中波爾（Lonzo Ball）。總裁魔術強森（Magic Johnson）與總管培林卡（Rob Pelinka）還想繼續補強，打算在明年爭取2位巨星加盟。

「我認為羅素是很特別的球員，」培林卡說，「但我們在交易中得到3個好處。首先是得到昔日明星中鋒羅培茲（Brook Lopez），他這一年來成功改變打法，變成能投三分球的長人。」羅培茲今年29歲，上季平均20.5分、5.4籃板、2.3助攻、1.7火鍋，在三分線出手387次投進134球，命中率34.6%，而他生涯前8個球季三分線出手僅31次命中3球。

「第2個好處是，我們能夠清出可觀的薪資空間，明年7月能夠追求2位頂薪球員，」培林卡說，「這符合我們球隊的長期規劃。」

培林卡最後補充，「第3個好處是，選秀會時湖人因此擁有4枚選秀籤，我們認為球隊在一筆交易中得到非常多回報，未來的戰力可望大增。」

培林卡雖沒點出是哪2位巨星，不過《ESPN》臆測，很有可能是下季將離開溜馬的喬治（Paul George）以及明年有資格成為自由球員的詹姆斯（LeBron James）。

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