MLB》變化球使用率近6成 馬林魚奇兵讓小熊頻揮空（影音）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚今於主場續戰小熊，上月轉先發的伍雷納（Jose Urena）續扮奇兵主投6局無失分，變化球策略奏效有效壓制對手，「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）大號全壘打火燙出爐，助馬林魚以2：0完封小熊，一吐昨天大比分輸球的怨氣。

開季長中繼出發的伍雷納今用變化球徹底壓制小熊打線，先發6局挨5安一分未失，三振與保送各3次。根據大聯盟Statcast™統計，伍雷納此役93球中僅39球為直球（19顆四縫線、20顆二縫線），搭配29顆滑球、25顆變速球，變化球使用率近6成，全場讓打者揮空9次。

伍雷納上月初轉任先發後表現漸入佳境，本月5場先發累積防禦率3.62，目前戰績6勝2敗，賽後受訪表示今天的比賽策略就是保持耐心、按部就班讓打者出局，小熊總教練梅登（Joe Maddon）稱讚對手策略得當，變化球投得相當好。

伍雷納用變化球壓制小熊打線。（法新社）

昨橫掃16安含3轟以11：1慘電對手的小熊，此役熄火只剩7安拿到1分，38歲老投手雷基（John Lackey）主投6局僅掉2分（1責失）完成優質先發，但無火力支援苦吞本季個人第8敗，雷基賽後表示感覺很好、與捕手搭配愉快，是對手表現略勝一籌。

怪力男史坦頓於3局下扛出中外野大號陽春彈，458英呎為本季個人第三遠，累積19轟有12支飛行初速破110英哩，僅次於洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）的15次。傷癒歸隊的老將普拉多（Martin Prado）今擔任先發第六棒三壘手，回歸首戰3支0。

史坦頓本季第19轟出爐。（法新社）

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