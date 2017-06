MLB》伍德開季8勝0敗 道奇八連勝續當國西霸主（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕國聯西區霸主道奇近況持續火燙,開季至今未嘗敗績的左投伍德(Alex Wood)今於主場掛帥先發,對洛磯主投6局只失1分,透納(Justin Turner)單場4支3搭配普伊格(Yasiel Puig)開轟秀,最終道奇以6:1輕取對手衝出八連勝高潮,近15戰狂掃14勝。

伍德此役登板繼續制霸投手丘,主投6局僅挨3安責失1分,送出7次三振,好表現又獲隊友火力支援風光摘勝,開季至今11次先發狂掃8勝0敗,為隊史自1985年球季以來最佳,累積防禦率下修1.86。

總教練羅伯斯(Dave Roberts)賽後直誇伍德此役投球侵略性十足,伍德則說球隊近況絕佳、銳不可擋,打線發揮尤其出色。透納此役繳出猛打賞、打擊率續升3成92,新人王席格(Corey Seager)因腿後肌抽筋退場,代打的普伊格開轟將道奇連續開轟場次推進至15場。

伍德開季8勝0敗。(法新社)

普伊格炸裂延續道奇開轟紀錄。(法新社)

