MLB》伍德開季8勝0敗 道奇八連勝續當國西霸主（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕國聯西區霸主道奇近況持續火燙，開季至今未嘗敗績的左投伍德（Alex Wood）今於主場掛帥先發，對洛磯主投6局只失1分，透納（Justin Turner）單場4支3搭配普伊格（Yasiel Puig）開轟秀，最終道奇以6：1輕取對手衝出八連勝高潮，近15戰狂掃14勝。

伍德此役登板繼續制霸投手丘，主投6局僅挨3安責失1分，送出7次三振，好表現又獲隊友火力支援風光摘勝，開季至今11次先發狂掃8勝0敗，為隊史自1985年球季以來最佳，累積防禦率下修1.86。

總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後直誇伍德此役投球侵略性十足，伍德則說球隊近況絕佳、銳不可擋，打線發揮尤其出色。透納此役繳出猛打賞、打擊率續升3成92，新人王席格（Corey Seager）因腿後肌抽筋退場，代打的普伊格開轟將道奇連續開轟場次推進至15場。

伍德開季8勝0敗。（法新社）

普伊格炸裂延續道奇開轟紀錄。（法新社）

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