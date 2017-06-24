世大運培訓隊赴美挑戰NCAA明星隊 練習賽15安猛打暖機

台灣隊受到地主熱烈歡迎。（棒協提供）

〔體育中心／綜合報導〕2017年世大運培訓隊赴美，將與美國NCAA明星隊進行對抗賽，今天進行首場練習賽，台灣隊為加速投手群調整，除先發吳俊杰主投3局外，其餘6名投手各負責1局，加上台灣隊火力有效串連，全場繳出15支安打，包含陳重廷陽春彈表現下，以9：1輕取對手森林市貓頭鷹隊。

吳俊杰今天牛刀小試3局，僅被擊出2支安打送出3K，後續曾柏融、吳丞哲、江國豪、曾琦、吳承諭與李子揚輪番上陣，僅吳承諭因接連保送和暴投失去1分，7人聯手送給對手10次三振，完全壓制貓頭鷹隊打線。

投手群有效發揮，台灣隊野手也在第2局展開攻勢，施冠宇安打並靠著暴投上二壘，陳重羽適時擊出二壘安打幫助台灣隊先馳得點，第4局陳重廷更擊出陽春彈將比數拉開。第6局林立兩出局後安打送回壘上的陳重廷，第8局擔任首位打者再敲3壘安打並跑回1分，終場台灣隊以8分差輕取對手，其中陳重廷猛打賞包含一發陽春彈貢獻2分打點表現最佳。

總教練郭李建夫表示，練習賽就是給選手們調整，也盡量讓每位選手上場去檢視自己的狀況，目前大致上看來野手都還在正常表現，投手就得再加強控球，並且要把球速催出來，因為接下來NCAA明星隊的強度會更高，相信選手們也很期待跟他們交手。

陳重廷則說：「昨天有練打，所以今天打擊的感覺還不錯，就是繼續調整把狀況保持好，而且克魯茲教練這兩天就要來會合，很期待他來，相信大家的狀況可以越來越好。」

台灣隊與貓頭鷹兩隊賽後大合照。（棒協提供）

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