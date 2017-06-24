NBA》傑克森開球大暴投 波士頓記者狠酸 （影音）
2017/06/24 14:38
〔體育中心／綜合報導〕太陽昨天選秀會以第4順位選中小前鋒J.傑克森（Josh Jackson），今天就讓他到響尾蛇主場擔任開球嘉賓，但J.傑克森開球以暴投收場，牛棚投手布萊德利（Archie Bradley）只能尷尬回頭撿球。
J.傑克森與NFL亞歷桑那紅雀今年首輪第13順位選中的後衛瑞迪克（Haason Reddick）一同開球，瑞迪克穩穩把球投進對面的手套裡，但J.傑克森卻直接投到本壘後方。
由於J.傑克森在試訓時與塞爾提克總管安吉（Danny Ainge）結下樑子，《波士頓環球報》記者看到這段影片後在推特轉發，並留言：「這就是為什麼塞爾提克用探花籤選擇塔圖姆（Jayson Tatum）。」
J.傑克森（左）、瑞迪克（右）。（美聯社）
J.傑克森開球以暴投收場。（取自影片）
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