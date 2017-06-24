中華台北還是台灣？ 奧會模式論壇來解釋

奧會秘書長沈怡婷。（奧會提供）

〔記者卓佳萍／台北報導〕「中華台北或是台灣？」台灣運動迷心中期盼有朝一日能選手們能正名出賽，但「中華台北」名稱背後藏著歷史記憶，中華奧會近年舉辦奧會模式論壇，向一般民眾來宣導與解釋，中華台北一詞的由來。

中華奧會秘書長沈怡婷今天在論壇中表示，奧會模式是國際奧會因應海峽兩岸政治情勢，讓我國選手能繼續參與，雖然奧會模式不是一個令人滿意的協商妥協，但卻是目前保障我國國際體育活動的依據。

根據論壇資料，1960年羅馬奧運當時中國尚未加入國際奧會，不符合參賽資格，IOC決議各國可使用自己喜歡的名稱參賽，當時我國以「中華民國」參賽，但因出現兩個相同國名，我國比賽時「被迫」改成台灣。

57年前的國情並不中意台灣二字，然而1979年國際奧會年會決議台灣的中華奧會將改名為「Chinese Taipei」中華台北，國際奧會1981年於瑞士洛桑正式簽訂協議。

資深射擊國手杜台興今天也在論壇分享過去曾在國際遭受的困境，1976年蒙特婁奧運因政治因素，代表團退賽，當時身為代表團一員，杜台興表示，感觸很深，也是很痛的記憶，人常說體育非關政治，但體育確實是政治，他也期盼台灣有天能正名，以台灣或中華民國之名，在國際上贏得尊重。

奧會秘書長沈怡婷講解目前國際奧會組織與現況。（記者卓佳萍攝）