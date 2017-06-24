中職》球員大頭照變貓狗 Lamigo桃猿「愛PET趴」超萌
2017/06/24 17:51
搜救犬開球及演出。（記者陳志曲攝）
〔記者徐正揚／桃園報導〕Lamigo桃猿原訂3、4日舉行以寵物為主題的「愛PET趴」，因為該週下雨順延到本週，球團在左外野看台規劃「愛PET蹓躂區」與「愛PET廁所」，讓帶寵物進場的球迷可以帶著寵物看球。
賽前介紹先發陣容時，球團把球員大頭照換成狗狗或貓咪的萌照，讓球迷們會心一笑，球團事前做過調查，喜歡狗的就搭配狗的照片，喜歡貓的就用貓的照片。
球團也與桃園市動物保護處、動物保護協會合作，在球場外免費提供犬貓植寵物晶片、狂犬病疫苗預防接種服務（今、明兩天各限量100支）。
桃園市政府消防局特搜大隊童逸賢、林建宏、蔡明坤3名領犬員，帶著3隻搜救犬快樂、Nara、妹咕擔任開球貴賓，由快樂在童逸賢指揮下，從投手丘叼著球跑到本壘。
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