NBA》「期待與羅素搭檔」 林書豪大讚新隊友

林書豪（左）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網日前與湖人進行交易，送走B.羅培茲（Brook Lopez）與首輪第27順位選秀權換來羅素（D'Angelo Russell）與莫茲戈夫（Timofey Mozgov），林書豪日前接受訪問時表示，很捨不得B.羅培茲的離隊，同時也分享了對於新隊友的看法。

林書豪表示，過去與B.羅培茲有很棒的互動，也很感謝有機會能夠合作，得知B.羅培茲轉隊消息，讓他相當失望，需要一點時間適應，但大家都很清楚這就是商業，也期待未來兩人的表現都能更好，即便很難再有機會同隊。

新隊友的到來，也讓林書豪感到相當期待，「我覺得他是一個好孩子，他很善良，也是個有天賦的籃球員。相信他加入我們之後，我能從他身上學到東西，也希望他也能從我這裡學到些什麼，希望未來球隊氣氛能營造的像個家庭一樣，隊友間彼此幫助，並一起成長。」羅素先前在湖人時，曾因為偷拍隊友楊恩（Nick Young）的偷情對話掀起風波，也一度傳出他遭到隊友排擠等問題，讓球團相當頭痛，因此外界也認為，這或許是球隊選擇交易他的原因之一。

此外，林書豪也說，他很期待與羅素搭檔，因為羅素的左撇子，而他的慣用手的是右手，兩人連線後，說不定能為對手製造更多防守上的問題。

羅素。（資料照，USA Today Sports）

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