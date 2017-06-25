撞球》今年首冠到手！ 柯秉逸氣走楊清順在CBSA彭州站稱王

柯秉逸中國CBSA國際9號球公開賽彭州站稱王。（翻攝網路）

〔記者林岳甫／綜合報導〕中國CBSA國際9號球公開賽彭州站男子組4強通通為台灣人，今日下午登場的冠軍戰由「撞球之子」楊清順、「撞球王子」柯秉逸進行對決，最終柯秉逸以13：8氣走楊清順稱王，並進帳獎金10萬人民幣（約44.23萬台幣），也拿下今年首座冠軍。

世界第3的柯秉逸上週在英國與「玉面飛龍」張玉龍尋求世界盃雙打賽衛冕失利，本週隨即飛抵中國參賽，他在8強以11：7力克「港都魔獸」吳坤霖，今日4強又以11：9淘汰張玉龍，取得冠軍戰門票。至於多年未曾在國際賽捧冠的楊清順，8強以11：8力克中國黨金虎，準決賽以11：7打敗「天王殺手」柯秉中。

楊清順冠軍戰的開局，雖取得2：0領先，不過在2：1領先的第4局，他1號球無法打進後，也讓柯秉逸隨後把握機會連下4局，更奠定勝利基礎，柯秉逸最後在第21局一竿清檯，也將冠軍收下，並幫弟弟柯秉中報了上午輸球的一箭之仇。

柯秉逸接下來將前往馬來西亞參加黃金9號球公開賽，也要尋求衛冕，再來他會回台灣開始備戰今年台北世大運，屆時要與弟弟柯秉中攜手出擊，期盼能為台灣留下金牌。

柯秉逸中國CBSA國際9號球公開賽彭州站稱王。（翻攝網路）

楊清順多年未拿冠軍，今日再次挑戰失敗。（翻攝網路）

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