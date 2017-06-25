玉山盃》高雄1分險勝台中 力拚史上首冠（影音）

玉山盃全國青棒賽四強戰，高雄市以二比一，一分之差氣走地主台中市。（記者廖耀東攝）

〔記者洪定宏／高雄報導〕玉山盃青棒賽今晚進行四強賽，高雄對戰台中，先攻下2分領先，台中雖然轟出1分陽春全壘打，但後續攻勢都被封鎖，終場高雄以2比1險勝台中，明（26）日下午2點，與新北市在台體大棒球場，爭奪史上首次冠軍。

擔任領隊的高苑工商董事長余政憲表示，高雄青棒代表隊過去在玉山盃的最佳成績為亞軍，今年以高苑工商為主體，結合三民高中及普門中學優秀球員組成聯隊，一步一步突破障礙，盼能帶回高雄在玉山盃比賽的第一座冠軍獎盃。

今晚的比賽由台中先攻，一局下半，邱丹獲保送上壘，曾宸佐以犧牲觸擊送邱丹上二壘，後來台中投手在牽制時爆投，邱丹奔回得分，讓高雄取得寶貴領先的1分。

6局下半，邱丹擊出一壘安打，阮明契及李育全先後擊出內野、一壘安打，邱丹奔回得分，高雄以2比0領先。

雖然台中在7局上半轟出1分的陽春全壘打，但高雄守住城池，封鎖台中攻勢，最後以2比1、1分險勝，闖進冠軍戰。

玉山盃全國青棒賽四強戰，高雄市以二比一，一分之差氣走地主台中市。（記者廖耀東攝）

高雄市先發投手林立洋。（記者廖耀東攝）

六局下，高雄市隊李育全敲下第二分。（記者廖耀東攝）

七局上，台中市隊靠著李丞齡陽春全壘打，追回一分。（記者廖耀東攝）

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