MLB》登上球場大螢幕 林子偉越洋分享大聯盟心情

紅襪小將林子偉在8局完成生涯初次守備後，球場大螢幕放上他笑得開心的畫面。（寶悍經紀公司提供）

〔記者倪婉君／綜合報導〕昨天從紅襪2A直升大聯盟，林子偉今天對天使出賽就展現徒手接傳球美技，他越洋向台灣球迷分享心情，「看到第一顆滾地球朝我滾過來時，我直覺反應需要徒手處理。」生涯初守備完成後，現場大螢幕還放上他笑得很開心的畫面。

林子偉昨天向紅襪報到，第一天在9局滿壘上場代跑，今天則是在8局上接替守三壘。他透過所屬寶悍經紀公司表示，「上去代跑和守備，都是既興奮又緊張，也提醒自己不要做錯，做好自己本分。」

大聯盟生涯第一次守備機會，林子偉就展現美技，更在芬威球場的大螢幕上留下身影。8局上1出局，天使強棒普侯斯的強襲球擊中紅襪投手凱利後，再彈到三壘側，林子偉為了把握時間，直接就用右手徒手拿起，傳一壘將普砲刺殺出局。

林子偉表示當下直覺反應需要待手處理，也謝謝隊友幫忙完成守備動作。在完成「初守備」後，芬威球場的大螢幕一直出現林子偉畫面，他也笑得很開心。

除了美技演出，林子偉也有另兩次守備機會順利完成，包括8局上另一次處理三壘方向滾地球，他將球傳給二壘手佩卓亞，將跑者封殺出局；9局上一出局二壘有人，天使葛雷德羅擊出三壘方向滾地球，林子偉眼見跑者已上三壘，傳向一壘刺殺打者。

紅襪終場以2：4輸球，林子偉沒有打擊機會，還在等待生涯首安的出現。

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