NBA》魏少拿MVP 但球隊戰績卻是35年來最差
2017/06/27 15:18
魏斯布魯克奪下本屆例行賽MVP。（今日美國）
〔記者林岳甫／綜合報導〕NBA今日舉行史上首次年度例行賽獎項頒獎典禮，最大獎例行賽MVP由雷霆魏斯布魯克奪下，他也成為自1982年之後，球隊戰績最差的例行賽MVP。
杜蘭特去年夏天離開雷霆後，魏斯布魯克承接起一哥重擔，例行賽共打81場，繳出31.6分、10.7籃板與10.4助攻的平均大三元成績單，且魏少用三雙奠定自己的傳奇，不僅是「大O」羅柏森後，第2位完成單季大三元的好手，同時整季締造42次三雙。
唯一美中不足之處在於雷霆整季打出47勝35敗，也讓魏斯布魯克成為近35年來，球隊戰績最差的例行賽MVP，而上一位拿下例行賽最佳球員，球隊戰績比雷霆差，是1982年的摩斯馬龍（Moses Malone），當年他效力的火箭戰績為46勝36敗。
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