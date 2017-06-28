林子偉板凳待命 今日賽事預告與轉播

昨日台灣小將林子偉大聯盟首打席就敲安，表現不俗，不過雙城今天推出左投先發，紅襪改由右打馬瑞洛擔任先發三壘，林子偉在板凳等待上場機會。《點我看最新戰況》

小熊繼續作客華盛頓，兩隊皆派出王牌先發，分別是阿里耶塔和薛哲，6月薛哲表現火熱，4場先發總計30.1局責失3分、防禦率僅0.89，而阿里耶塔本季防禦率4.36稍微偏高，兩大強投對決會有什麼火花？

在主場勝率超過8成的桃猿，今天派出道恩斯雪恥，前一次對上中信兄弟吞下本季首敗，先發5.2局掉7分，但僅有2分責失，晚間將與伍鐸上演洋投對決，能否順利報仇搶下第8勝並列勝投王，還是伍鐸能率先搶下第9勝領先群雄？

台北公開賽頭號種子周天成，昨日首輪面對世界排名388名的戴毓倫搶下勝利，今天戰況將會如何演變？請鎖定自由體育。

MLB

07:00 雙城 vs. 紅襪（FOX體育）

07:00 小熊 vs.國民（民視）

08:00 洋基 vs. 白襪（FOX體育三台）

中職

18:35 中信兄弟 vs. Lamigo桃猿 <桃園>（ELEVEN、愛爾達體育、CPBLTV）

日職

17:00 日本火腿 vs. 軟銀（FOX體育）

17:30 羅德 vs. 西武（FOX體育三台）

溫布頓網球錦標賽會外賽

22:00 （FOX體育）

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