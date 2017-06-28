中職》中信兄弟上半季MVP 史耐德點名曾陶鎔
2017/06/28 17:31
曾陶鎔（資料照）
〔記者吳清正／桃園報導〕中信兄弟雖然爭奪上半季失利，總教練史耐德對於球隊漸入佳境的表現表示滿意，並點名曾陶鎔是中信的上半季MVP。
史耐德指名，曾陶鎔在林智勝受傷期間適時跳出來，對於球隊戰力的維持有很大貢獻，曾陶鎔的三壘的守備相當穩固，而他本來打擊能力就非常突出，不過，這還是曾陶鎔的第1個完整球季，對於漫長球季難免的高低起伏，必須加強調適。
史耐德也表示，捕手黃鈞聲5月底上到一軍以來，表現讓他驚喜，黃鈞聲的配球很靈活，傳球臂力也很好，還有將近4成的打擊率，投手方面則是江忠城進步最多，雖然開季從先發出發，轉任後援後成為牛棚的重要力量，尤其在陳鴻文進傷兵單後，扛起終結者工作，他喜歡江忠城在投手丘上和打者對決的霸氣。
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