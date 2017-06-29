台北羽球公開賽》終於打順了！「羽球王子」王子維晉級男單8強
2017/06/29 16:04
台灣選手王子維直落二擊敗對手，晉級八強。（記者陳志曲攝）
〔記者林岳甫／台北報導〕大會第二種子、「羽球王子」王子維今日在台北公開賽男單16強，以21：15、21：6拍落台灣31歲老將薛軒億，與頭號種子周天成都闖入8強。
王子維在64、32強雖都過關，但他對自己的表現不滿意，他今日也取得3連勝後，他表示，「其實這場比賽打起來比前兩場順，對於小巨蛋的空間感也更能掌握住。」
王子維去年在第二輪止步，本屆先突破去年成績，他說：「很開心能晉級8強，希望這場的好狀況能繼續維持下去。」
至於王子維生涯在台北公開賽最佳成績為2013年的4強，明日他對手為泰國蘇龐盂，雙方在國際賽交手過2次，各取得1勝，王子維表示，「這場比賽會是場硬仗，對手的攻擊能力很強，我還是得謹慎一點。」
台灣選手王子維直落二擊敗對手，晉級八強。（記者陳志曲攝）
台灣選手王子維直落二擊敗對手，晉級八強。（記者陳志曲攝）
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