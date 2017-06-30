MLB》「我來自台灣」紀念T 林子偉很喜歡

林子偉。（今日美國）

〔記者倪婉君／台北報導〕紅襪小將林子偉在大聯盟表現亮眼，所屬寶悍經紀公司特別為他設計「我來自台灣」紀念T恤，還會寄去美國給他留念。

23歲的林子偉自25日在大聯盟初出賽，至今天已是連續6場上場，尤其今天還對雙城敲出兩支安打，包括一支三壘安打，跑回在大聯盟的第1分。

為了紀念這個榮耀時刻，經紀公司替他推出紀念T恤，正面選用他揮棒時的模樣，中間則是大寫的「LIN」（林），而「I」再用紅色字體突顯，接著「COME FROM TAIWAN」，代表「我來自台灣」；T恤背面也有巧思，特寫球棒底部的國旗，是林子偉在上場前，將國旗貼紙貼在球棒底部。

林子偉的經紀人陳德倫表示，子偉很喜歡這件衣服，經紀公司會寄幾件去美國讓他收藏，他也會送給在美國的寄宿家庭父母及2A教練江肇軒留念。

此外，經紀公司也將這款紅、白兩色的T恤，各製作限量50件供球迷購買收藏，有興趣的球迷可上網http://bit.ly/2tn65NQ 預購。

（取自pb+運動平台 ）

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