梅西結婚了！ 回到家鄉迎娶青梅竹馬
2017/07/01 09:58
足球金童梅西（左），昨日迎娶交往多年的青梅竹馬安東尼娜（Antonella Roccuzzo，右）。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕足球金童梅西（Lionel Messi）在家鄉阿根廷羅薩里奧（Rosario）當地時間昨日晚上7時許，於一處酒店舉行婚禮，迎娶交往多年的青梅竹馬安東尼娜（Antonella Roccuzzo）。
梅西與安東尼娜從小就認識。（歐新社）
據《CNN》報導，梅西童年時在玩伴斯卡利亞（Lucas Scaglia）的家中，就注意到斯卡利亞的表妹安東尼娜。在20多年過去後，梅西與安東尼娜終於情定終身，在梅西出生、長大、生活的地區舉行婚宴。
梅西前教練多明格斯（Enrique Domínguez）表示，梅西不選擇在歐洲成婚並不令人意外，畢竟他最終選擇了他的城市羅薩里奧來結婚，讓他在巴塞隆納的隊友和其他客人，遠道前來看一看他所成長的地方。
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