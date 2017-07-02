中職》本季最慘洋投！統一泰倫斯遭兄弟1局KO
2017/07/02 18:22
泰倫斯先發1局丟6分，地位恐不保。（記者廖耀東攝）
〔體育中心／綜合報導〕統一獅在上月中找來新洋投泰倫斯，終於在今天登板先發，不過他初次亮相就遭中信兄弟震撼教育，僅投1局就狂丟6分退場，防禦率高達21.60。
泰倫斯首局就被近況火燙的陳子豪敲出二壘安打，兄弟首局就打一輪狂敲6安，泰倫斯還投出2次保送，失掉5分都是責失。
2局上泰倫斯續投仍然被王勝偉敲出安打，隨後統一將他換下場改由林其緯中繼，彭政閔敲出二壘安打後送回第6分，仍然得記在泰倫斯身上。
泰倫斯一軍初登場是在6月27日，當天對Lamigo中繼2.1局失2分，而他去年在美職3A的成績為8勝7敗，4.66防禦率，被上壘率高達1.38，季後轉戰墨西哥太平洋冬季聯盟表現也不佳，4次先發防禦率高達8.35，被上壘率1.96。
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