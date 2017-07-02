中職》陳禹勳飆3K關門 半季21次救援成功為本土第一人（影音）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿守護神陳禹勳今天在與富邦悍將一戰中登板救援，1局飆出3K成功幫助球隊以10：9獲勝，他也拿下本季第21次救援成功，追平兄弟象洋投庫倫的半季最多救援成功紀錄，也是本土第一人。

位居聯盟第一的桃猿今面對悍將陷入苦戰，兩隊一路纏鬥，8局下悍將靠著高孝儀的關鍵安打取得領先優勢，但在9局上遭桃猿逆轉超前，一度還因為大雨比賽中斷。

恢復比賽後，桃猿帶著1分領先進入9局下，並推上守護神陳禹勳關門，一登場先三振陽冠威，雖然保送李宗賢，但連賞給林哲瑄、張詠漢三振，順利關門，他也拿下本季第21次救援成功，追平聯盟半季最多救援成功的紀錄。

聯盟原本的紀錄由兄弟象洋投庫倫在2010年時所寫下，他在該年下半季拿下21次救援成功，為聯盟史上最多。

陳禹勳奪本季第21次救援成功。（記者林正堃攝）

陳禹勳奪本季第21次救援成功。（記者林正堃攝）

桃猿以1分之差擊敗悍將。（記者林正堃攝）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友