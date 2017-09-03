中職》一度擔心因傷退休 羅嘉仁苦候2年今返一軍

富邦投手羅嘉仁。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／高雄報導〕暌違近2年，富邦悍將投手羅嘉仁今天重返一軍！去年1月因肩傷開刀後，羅嘉仁一度擔心就此退休，苦熬多時終於回到一軍，他說：「一開始不安因素很多，到現在可以正常投球，自己也滿開心。」

前年底12強賽期間，羅嘉仁肩膀受傷，去年1月中旬開刀後，整整空白一年，直到今年7月21日才開始在二軍出賽，至今投9場、7.2局，被敲19安、失14分皆責失，保送、三振各5次，防禦率高達16.43。

羅嘉仁昨晚接獲通知，準備今天升一軍，他開玩笑自嘲在二軍狀況穩定，「因為每場都被打2支安打以上，每場都失分啊！」不過，從肩傷到復出，更重要的是傷勢無虞，他說：「手的狀況還OK，投完隔天不會痛，只有一點點痠。」

31歲的羅嘉仁，2011年就在右手肘動過Tommy John韌帶置換手術，右肩又在去年1月中旬開刀，修補關節唇與旋轉肌，他笑說：「該開的都開完了，一整組的。」

嘴上講得輕鬆，其實復健過程很辛苦，羅嘉仁坦言，一開始曾萌生放棄念頭，「我想說，會不會就這樣退休了？上天還是有保佑我。」

羅嘉仁前次一軍登板已是2015年9月25日，相隔近2年之久，他說，現在肩膀較緊繃，熱身會比較久，「沒辦法像之前準備那麼快，必須提早熱開。」