NBA》新球季誰會大爆發？豪哥控衛排名第一

〔體育中心／綜合報導〕NBA新球季10月開戰，近期外媒紛紛針對戰力分析，《Bleacher Report》（BR）今盤點各守位新球季可能「大爆發」前5名，台裔球星林書豪高居控球後衛第一。

BR分析，健康的林書豪是相當具威脅性的戰力，上季林書豪因傷沒有太大發揮，但36場出賽在三分球命中率、失誤減少、擋拆戰術等成績卻是生涯最佳。

籃網季後補強了羅素（D'Angelo Russell）、克拉布（Allen Crabbe）等射手，還有莫茲戈夫（Timofey Mozgov）、艾倫（Jarrett Allen）的組合，少了羅培茲（Brook Lopez）林書豪更有進攻主控權，這一季有機會大爆發。

林書豪。（資料照，美聯社）

BR預測5守位排名：

控球後衛：

1.籃網林書豪

2.活塞傑克森（Reggie Jackson）

3.快艇貝佛利（Patrick Beverley）

4.暴龍萊特（Delon Wright）

5.爵士艾克森（Dante Exum）

得分後衛：

1.金塊Gary Harris

2.公鹿Tony Snell

3.魔術Evan Fournier

4.爵士Rodney Hood

5.暴龍Norman Powell

小前鋒：

1.灰狼Andrew Wiggins

2.公鹿Khris Middleton

3.巫師Kelly Oubre

4.七六人Robert Covington

5.熱火Justise Winslow

大前鋒：

1.尼克Kristaps Porzingis

2.爵士Derrick Favors

3.湖人Larry Nance

4.魔術Aaron Gordon

5.小牛Harrison Barnes

中鋒：

1.火箭Clint Capela

2.老鷹Dewayne Dedmon

3.拓荒者Jusuf Nurkic

4.黃蜂Frank Kaminsky

5.公牛Cristiano Felicio