台灣網球三冠王許育修造訪雙橡園 高碩泰變身粉絲

台灣網球小將許育修（左）今天和教練張孝雍（右）造訪雙橡園，並贈送簽名球給讓熱愛網球的台北駐美代表高碩泰。（記者曹郁芬攝）

〔駐美特派員曹郁芬／華府十一日報導〕剛拿下美網青少年雙打冠軍獎杯，成為台灣首位包辦三座大滿貫青少年雙打冠軍的許育修居然最怕脾氣不好亂罵人的搭擋?

挾著澳網、溫布頓和美網青少年雙打冠軍的三冠王頭銜，台灣網球小將許育修今天和教練張孝雍應台北駐美代表高碩泰邀請造訪雙橡園，讓熱愛網球的高碩泰變身粉絲，不但細數許育修的輝煌戰績，勉勵有加，還忍不住在記者會中發問，「採訪」許育修。

被問到三場球賽各有不同搭擋，未來最想再和哪位選手合作，個性內歛的許育修說，應該比較喜歡跟中國小將吳易昺合作，因為吳發球和接球都好，「他的個性又很好，不會因為你失誤太多就開始罵你。」

張孝雍說，吳育修的長處是韌性強，「但他少了點霸氣，未來要加強」。張孝雍透露，他們原本要去埃及打職業賽，沒有參加美網的打算，是在深圳練球時接到吳易昺的電話，主動邀請許育修和他搭擋，沒想到因此打出吳育修的三冠王戰績。

他說，兩人在美網前並沒有搭擋打過球。吳育修之所以到深圳受訓，是因為幾位選手一起聘請了一位以色列教練在那裡進行魔鬼營訓練。

吳育修說，明年轉戰職業賽，應該單、雙打都會繼續去拼。對於台灣選手總在經費拮据的情況下力爭上游，吳育修透露，他目前接受台塑和體育署的補助，贏得美網至今，還沒有企業和他談贊助計劃。

吳育修說，母親一直很相信並支持她，即使拿到冠軍，母親怕給他壓力，電話裡的叮嚀都直接跟教練說，「媽媽辛苦了！謝謝妳！」面對台灣記者，吳育修靦腆地把榮耀給了付出最多的母親。

台灣網球小將許育修今天和教練張孝雍造訪雙橡園，讓熱愛網球的台北駐美代表高碩泰變粉絲。（記者曹郁芬攝）

剛贏得美網青少年雙打冠軍的許育修今天應台北駐美代表高碩泰之邀訪問雙橡園。（記者曹郁芬攝）