MLB》打到凌晨2點還是輸 道奇再創11連敗慘紀錄

前田健太繼8月31日後，再投出本季最短先發局數（3局）。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今推派日籍投手前田健太先發，受到天候因素影響，比賽一路延遲，當地時間半夜2點才結束這場惡戰，儘管普伊格（Yasiel Puig）開轟助陣，道奇仍以6：8不敵地主巨人，最慘11連敗還在延續。

比賽原定於當地時間7點15，因雨延遲了40分鐘才開打，但在巨人先發史崔頓（Chris Stratton）三振葛蘭德森（Curtis Granderson）後再次中斷，直到10點50才繼續。

受到比賽長時間暫停所擾，前田在1下遭史潘（Denard Span）2分砲炸裂，還沒來得及回穩，2下帕克（Jarrett Parker）再賞一發陽春彈，3下則是被潘斯（Hunter Pence）三壘安打帶動攻勢，繼續失掉第4分，投47球結束本季先發最短3局投球退場。道奇也非省油的燈，4上5支安打豪取4分大局追平，5上普伊格陽春全壘打超前，只是巨人連著3局得分，8：6逆轉勝。

本季多次用贏球改寫紀錄，被看好挑戰單季116勝大聯盟紀錄的道奇，成為本季第一支10連敗的球隊，今天再「刷新」11連敗，打破1958年搬遷至洛杉磯後，隊史最長連敗紀錄，也是大聯盟史上唯一一支不僅同一球季16戰贏得15勝、也得過16戰15敗（現擴大為17戰16敗）的球隊。

普伊格一度轟出超前分，道奇仍吞下隊史最慘11連敗。（法新社）