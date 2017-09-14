MLB》印地安人叩關22連勝 米勒明歸隊有望登板

印地安人橫掃老虎締造21連勝。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人今橫掃老虎衝出21連勝，締造美聯球隊史上最佳紀錄，因傷缺陣多時的牛棚大將米勒（Andrew Miller）也將歸隊助陣，預計明天主場對皇家四連戰首戰就會登板投球。

去年季後賽主投19.1局、狂飆30K皆締造中繼投手紀錄的米勒，上月初因右膝髕腱炎復發二度進入傷兵名單，投手教練卡拉威（Mickey Callaway）今賽前透露，球團計畫在明天將米勒移出傷兵名單，循序漸進調整準備迎接季後賽。

「季後賽得交給最棒的傢伙來投，事情就是這樣。我們相信每一位牛棚投手，但到了比賽緊要關頭，我想你也會希望看到大部分都是米勒在投吧。」投手教練卡拉威說，隨後提到米勒復出的前幾場將由醫療團隊謹慎控管，若明天對皇家首戰登板投球，可能只會在較和緩的局面上場、投1到2人次。

投手教練卡拉威表示，球隊現階段目標就是在週一休兵日前，讓米勒於實戰登板投球一次，接著就會循序漸進調整米勒的用球量，將妥善利用例行賽最後的三週賽程，謹守不讓傷勢復發的原則，幫助米勒調整到位，以最佳狀態迎接季後賽。

米勒明歸隊場邊待命。（資料照，美聯社）

「他感覺很棒，投球機制已經恢復，之前因為傷勢大受影響的滑球也回來了，模擬賽、復健賽時我們持續緊盯他的投球數據，球速、轉速、尾勁等等全都恢復水準，令大家興奮不已呢！」投手教練卡拉威說，而在米勒缺陣期間，印地安人牛棚也相當爭氣，近53.2局投球累積防禦率1.34，狂飆54次三振僅11次保送。

印地安人目前累積90勝56敗，美聯中區封王數字倒數M4，明起將於主場與同分區、已確定淘汰的皇家展開四連戰，首戰由月初傷癒回歸後收下二連勝的湯姆林（Josh Tomlin）掛帥先發，對戰皇家菜鳥右投傑尼斯（Jakob Junis），米勒有望登板中繼，與隊友一起挑戰大聯盟現役30隊史無前例的22連勝。

印地安人目前21連勝為美聯史上最佳，與小熊並列史上第二長連勝紀錄，第一名為1916年紐約巨人隊創下的26連勝，紐約巨人隊於1958年搬遷至灣區，成為現今的舊金山巨人。

米勒歸隊調整備戰季後賽。（資料照，美聯社）