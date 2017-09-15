MLB》延長賽再見安打！ 印地安人22連勝改寫歷史（影音）

〔體育中心／綜合報導〕近況火燙無比的印地安人今於主場迎戰皇家，傷癒復出連摘2勝的湯姆林（Josh Tomlin）力撐5.2局僅失2分，林多（Francisco Lindor）9局下擊出追平二壘打，10局下布魯斯（Jay Bruce）敲再見安以3：2氣走皇家，印地安人戲劇性完成22連勝，改寫大聯盟史上純連勝紀錄。

印地安人今超越1935年國聯小熊所締造的大聯盟紀錄（不含和局）；若含和局，大聯盟紀錄為1916年紐約巨人的26連勝，也是印地安人下一個挑戰目標。

印地安人湯姆林今於主場掛帥先發，2局上首遇亂流，保送後挨打被攻上得點圈，摩斯塔卡司（Mike Moustakas）擊出滾地雙殺打送回1分，隊友隨後適時敲安追平比數。6局上湯姆林再度遇襲，開局先挨二壘打，2出局後被哈斯默（Eric Hosmer）擊出二壘打送回超前分，湯姆林被換下場。接手的J.史密斯（Joe Smith）立即飆K結束皇家進攻。

湯姆林先發5.2局失2分。（美聯社）

米勒回歸中繼1局無失分。（美聯社）

6局下印地安人進攻狀況百出，拉米瑞茲（Jose Ramirez）保送後發動盜壘被逮，總教練提出挑戰失敗，打線無功而返。7局上印地安人派出傷癒歸隊的牛棚大將米勒（Andrew Miller），主投1局挨2安，送出1K無失分。8局下印地安人靠保送及二壘打展開反攻，皇家故意保送英卡納西恩（Edwin Encarnacion），無奈印地安人連兩打席都擊出內野飛球出局，留下滿壘殘壘一分未得。

9局上皇家三上三下未得分，9局下印地安人最後反攻，1出局後奈昆（Tyler Naquin）敲安上壘，林多（Francisco Lindor）掃出二壘打一棒追平，印地安人換傑克森（Austin Jackson）代打，擊出內野滾地球出局結束進攻，雙方2：2平手進入延長賽。

10局上皇家未得分，10局下拉米瑞茲開局二壘打，無人出局攻占得點圈，英卡納西恩纏鬥到滿球數獲保送，布魯斯0好2壞時出棒，一棒掃出右外野再見安，印地安人以3：2氣走皇家衝出22連勝，美聯中區封王魔術數字降至M3，這也是印地安人此波連勝期間首次在延長賽向對手說再見。

林多9局下擊出追平二壘打，雙方進入延長賽。（美聯社）

布魯斯10局下敲出再見安。（法新社）

印地安人延長賽贏球締造22連勝。（USA Today Sports）