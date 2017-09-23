NBA》昔日恩師牽線 狀元郎班奈特重返NBA

班奈特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2013年騎士狀元郎班奈特（Anthony Bennett）找到新工作了！鳳凰城太陽隊將簽下班奈特，這將是他待過的第五支NBA球隊。

班奈特最近一次在NBA出賽是在上賽季待在布魯克林籃網隊，不過沒有太多上場時間，場均僅有11.5分鐘，只待了23場就遭球隊釋出。

今年24歲的班奈特，畢業於內華達大學拉斯維加斯分校，是該校史第二位狀元，也是NBA首位來自加拿大的狀元。不過卻沒有打出狀元表現，第一年場均得分僅有4.2分，之後他被交易到灰狼，表現不如預期遭之後遭釋出，班奈特接著分別效力暴龍、籃網，也同樣遭球隊釋出。

上賽季被籃網釋出後，沒有NBA球隊願意收下班奈特，他遠走歐洲至土耳其聯賽打球，效力費內巴切俱樂部。過去也不乏離開NBA前往歐洲掏金的球員，但班奈特效力費內巴切僅9場球，場均得分低到只有1.3分，最後也遭釋出。

根據YAHOO《The Vertical》記者Shams Charania報導，太陽將與班奈特簽下非保障合約。傳這筆合約牽線的人物是曾擔任暴龍隊總教練、現任太陽首席助教崔里亞諾（Jay Triano），他也曾是加拿大國家隊教練，與班奈特有過師徒之緣，才讓昔日愛徒有機會重回NBA賽場。

2013年狀元重返NBA。（美聯社）

現任太陽隊助教崔里亞諾幫忙牽線。（美聯社）