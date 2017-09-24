2017 台北世大運

NBA》美媒評選50大健美身材 詹姆斯領銜4球星上榜

2017/09/24 15:29

〔體育中心／綜合報導〕美國媒體運動畫刊最近評選出50大健美身材的運動名星，其中皇馬足球金童C羅（Cristiano Ronaldo）登上第一名，NBA「大帝」詹姆斯（LeBron James）則佔據第2位。

這項評選涉及各項運動，NBA中除詹皇外還有魏斯布魯克（Russell Westbrook）、懷特塞德（Hassan Whiteside）、雷納德（ Kawhi Leonard）、「幹藍哥」葛瑞芬（Blake Griffin）等人，MLB選手則有「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）、「鱒魚」楚奧特（Mike Trout）以及賈吉（Aaron Judge）作為代表，另外網壇2大巨星費德爾（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）也都入選，綜合格鬥天王麥奎格（Conor McGregor）以及摔角巨星希南（John Cena等台灣民眾熟知的體壇名星也都在榜單上。

詹姆斯（取自運動畫刊）

C羅（取自運動畫刊）

費德爾（取自運動畫刊）

魏斯布魯克（取自運動畫刊）

麥奎格（取自運動畫刊）

史坦頓（取自運動畫刊）

楚奧特（取自運動畫刊）

納達爾（取自運動畫刊）

希南（取自運動畫刊）

懷特塞德（取自運動畫刊）

雷納德（取自運動畫刊）

賈吉（取自運動畫刊）

葛瑞芬（取自運動畫刊）

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