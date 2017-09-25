LOL世界賽》土耳其戰隊FB擊敗HKA 二連勝暫居D組龍頭

土耳其戰隊FB在D組首日賽程打出二連勝佳績。（取自1907 Fenerbahçe Twitter）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》世界賽入圍賽今（25）日進行C、D組賽事，D組HKA完虐日本戰隊RPG拿下首勝後，第二場對上土耳其戰隊FB意外棘手，雙方一路打到50分鐘才分出勝負，由FB拿下勝利，中間更經歷長達近20分鐘的網路故障排除；第三場RPG無法抵抗寇格魔瘋狂走A輸出，讓FB在25分鐘拿下勝利，本日賽程結束，由FB以2勝0敗暫居D組龍頭、HKA1勝1敗、RPG2戰皆墨。

繼首場拿下漂亮開門紅後，HKA第二場對上FB，前者選出茂凱（Riris）、雷克薩（GodKwai）、庫奇（M1ssion）、剎雅（Unified）與珍娜（Kaiwing）；後者選擇加里歐（Thaldrin）、古拉格斯（Crash）、星朵拉（Frozen）、崔絲塔娜（Padden）與銳空（Japone）。（取自YOUTUBE）

雙方實力十分接近，也讓比賽節奏偏慢，直到15分鐘才由HKA取得首塔經濟，儘管茂凱（Riris）在下路被FB三人包夾，但HKA也在上路靠著預示者連拿三座防禦塔以及一座水晶兵營，緊接著的巴龍爭奪戰雖由FB勝出，但HKA選擇交換其他地圖物件維持戰況，隨後進入長期地圖控制及營運戰。

直到34分鐘第二條巴龍，雙方為了爭奪巴龍互有死傷，儘管HKA在會戰中取得優勢想順勢拿下巴龍，卻被古拉格斯（Crash）偷到，連帶首條遠古巨龍也被FB收下，正當FB大軍來到上路高地前，現場設備卻在41分鐘出問題，從遊戲中只看見庫奇（M1ssion）變成自動模式衝出去自殺，也讓主辦單位研議該如何恢復。

正當FB大軍來到上路高地前，現場設備卻在41分鐘出問題，從遊戲中只看見庫奇（M1ssion）變成自動模式衝出去自殺，也讓主辦單位研議該如何恢復。（取自YOUTUBE）

經過20分鐘後，比賽決定回朔到庫奇死掉之前，逃過一劫的HKA想趁勢奪回比賽節奏，第三條巴龍卻又被FB拿下，HKA氣勢一面倒，被收下三顆人頭後，只能看著FB在50分鐘拿下主堡獲勝。

第三場由RPG對上FB，前者選出吶兒（Evi）、雷克薩（Tussle）、庫奇（Ramune）、崔絲塔娜（YutoriMoyasi）與亞歷斯塔（Dara）；後者選擇茂凱（Thaldrin）、古拉格斯（Crash）、星朵拉（Frozen）、寇格魔（Padden）與露露（Japone）。（取自YOUTUBE）

繼上一場擊敗HKA後，FB依舊展現強大實力，地圖視野控制更勝一籌，RPG卻在22分鐘看到希望，先是收下古拉格斯（Crash），又在野區抓到落單的星朵拉（Frozen），讓RPG決定開巴龍，但FB剩餘三人仍然上前挑戰，靠著茂凱（Thaldrin）開啟「詭林之握」成功控住敵方成員，再靠著寇格魔（Padden）瘋狂輸出打出驚人五連殺，順利拿下巴龍後，FB橫著心就是要直接拿下主堡，選擇從上路挺進高地，再看寇格魔表現打出3連殺，順利於26分鐘拿下勝利。

D組本日賽事結束，由FB2連勝暫居龍頭、HKA1勝1敗、RPG2勝皆墨，明日三隊將再度交手。