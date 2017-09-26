MLB》連2日雙響 賈吉轟破大聯盟「新」史（影音）

〔記者石毓琪／綜合報導〕昨天才敲出單場雙響砲，洋基超級新秀賈吉（Aaron Judge）回到主場首戰對皇家再破紀錄！這次拿皇家開刀，本季第7次雙響，單季50轟出爐，也轟出大聯盟「新」史。

大聯盟新秀單季全壘打紀錄是由馬怪爾（Mark McGwire）1987年締造的49轟，高懸30年之久，終於在今天被改寫。賈吉分別於第3、7局砲轟傑尼斯（Jakob Junis）、卡希爾（Trevor Cahill），夯出3分打點，助洋基11：3輕取皇家，同時賈吉也是隊史繼貝比魯斯（Babe Ruth）、曼托（Mickey Mantle）、馬里斯（Roger Maris）和A-Rod後，又一人達成單季50轟壯舉。

在主場40,023名觀眾見證下達成紀錄，洋基剩下6場比賽要打，這6戰賈吉只要敲出全壘打，都是大聯盟新頁，過去在小聯盟都沒有體驗過全場起立鼓掌的經歷，賈吉坦言很難為情，只能把注意力放在比賽上，「我跟自己說，比賽還在繼續，知道嗎？」但對於創造歷史，賈吉也說，這一年的確是讓人難以置信的旅程。

賈吉轟出新人單季50支全壘打的大聯盟歷史。（法新社）

賈吉轟出新人單季50支全壘打的大聯盟歷史。（USA TODAY）