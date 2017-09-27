MLB》強投塞爾挨藍鳥四轟 紅襪爭冠現隱憂

紅襪強投賽爾慘遭4轟，投五局就失五分黯然下場。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪王牌強投塞爾（Chris Sale）前場比賽才締造單季300K，奪下個人職棒生涯新高。今天原本企圖挑戰單季第18勝，沒想到主投5局單場卻慘遭4轟失5分全是自責，防禦率上升到2.90，而藍鳥巨砲唐納森（Josh Donaldson）更成為今年唯一能單場從塞爾手中擊出2轟的打者。

藍鳥巨砲唐納單場從塞爾手中擊出2轟影片

美東墊底的藍鳥今作客紅襪主場，近況還不錯的多倫多藍鳥，今天（27日）打線大爆發，單場狂敲5轟，巨砲唐納森、赫南德茲（Teoscar Hernandez）皆是連兩打席開轟單場雙響砲帶領下，於客場以9比4二連勝紅襪，奪下近5戰中的第4勝。

藍鳥巨砲唐納森（Josh Donaldson）首局就轟陽春砲，面對塞爾一顆130公里的滑球，一棒把球掃向中外野看台，幫助藍鳥率先破蛋，3局上又開轟，5局上摩拉雷斯（Kendrys Morales）和赫南德茲又接連開轟，苦主還是塞爾，8局上赫南德茲又補上一發三分砲，終場藍鳥就以9：4擊敗紅襪。

唐納森單場雙響，苦主都是紅襪強投賽爾。（法新社）

赫南德茲單場也有兩轟。（美聯社）

上周原本六連勝的紅襪，原希望能加速封王的腳步，不過昨天16勝的先發投手波梅蘭茲（Drew Pomeranz）就先表現失常，只投2局就掉5分，今天強投賽爾也出狀況，吞下隊藍鳥兩連敗，美聯東區封王魔術數字仍停留在「3」，而紅襪先發投手狀況連連也成奪冠之路隱憂。